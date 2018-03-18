ОБСЕ предложила РФ и Украине самостоятельно решить вопрос по выборам

СЕГОДНЯ 17:52 2018-03-18T17:52:09+03:00

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В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призвали Россию и Украину самостоятельно разрешить разногласия по поводу недопуска россиян на избирательные участки, организованные в дипмиссиях РФ на Украине.

Как заявил представитель Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Томас Раймер, в международной практике нет стандартов, регулирующих процесс голосования на выборах за пределами государства.

«По сути, голосование на выборах в другой стране регулируется двусторонними соглашениями между странами», - цитирует Раймера ТАСС.

Между тем, как сообщал сайт kp.ru, ранее ОБСЕ направила Киеву официальное обращение, в котором призвала к соблюдению прав россиян, находящихся на территории Украины во время голосования 18 марта.

Напомним, в это воскресенье наша страна избирает главу государства, с которым будет жить следующие шесть лет. Кроме того, голосование проходит в консульствах и посольствах России по всему миру. Однако на Украине еще за несколько дней до выборов заявили, что не будут пускать граждан РФ на избирательные участки.

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