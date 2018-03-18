На 15:00 явка в Москве на 6% превысила показатель прошлых выборов

СЕГОДНЯ 18:03 2018-03-18T18:03:18+03:00

Явка на выборах в Москве на 15:00 на 6% выше, чем в прошлые выборы президента Фото: Елена ВАХРУШЕВА

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На 15:00 мск явка в Москве на 6% превысила аналогичный показатель прошлых выборов президента России. Об этом заявил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

«Всех, наверное, интересует, какая явка была в 2012 году? 34,15% в это время была явка. Я должен сказать, что это большая заслуга СМИ, которые настолько активно информировали избиратели, к этой работе и НКО присоединились, придумывали, проводили много акций», - сказал Горбунов журналистам.

Отмечается, что явка на выборах главы российского государства в Москве составила 40,06% по состоянию на 15:00 по московскому времени.

В столице работают больше 3,6 тысячи избирательных участков. Они открылись в 8:00 и закроются в 20:00. На пост президента России претендуют восемь кандидатов: действующий глава государства Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, глава "Партии Роста" Борис Титов, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин и лидер "Яблока" Григорий Явлинский.