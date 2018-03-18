Явка на выборах президента России превысила 50%

СЕГОДНЯ 18:09 2018-03-18T18:09:44+03:00

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В воскресенье днем, 18 марта, появилась информация о том, что на выборах президента России проголосовали более половины избирателей. Так, к 17:08 мск явка составила 51,9%.

Соответствующую информацию обнародовал ЦИК РФ на экране в своем информационном центре.

Стоит отметить, что в Москве явка, по состоянию на 15:00 мск, составляла уже 40%, а в Подмосковье - 42,74%.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, очередные выборы президента России проходят 18 марта 2018 года. В общей сложности на высший государственный пост претендуют восемь человек. Отдать свой голос за того или иного претендента можно на одном из избирательных участков, которые в это воскресенье открыты во всех регионах страны с 08:00 до 20:00 по местному времени.

Следите за онлайн-трансляцией выборов президента РФ на сайте kp.ru.