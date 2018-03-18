Антонов открыл голосование на выборах президента РФ в посольстве в Вашингтоне

СЕГОДНЯ 18:09 2018-03-18T18:09:44+03:00

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В воскресенье, 18 марта, посол России в США Анатолий Антонов открыл избирательный участок в посольстве РФ в Вашингтоне.

"Комиссию прошу сообщить об открытии участка в Министерство иностранных дел России для передачи в зарубежную территориальную избирательную комиссию", - сказал Антонов в фойе представительского корпуса дипломатической миссии.

"Поздравляю вас с началом нашей работы", - добавил он.

С раннего утра избиратели начали приходить на участок, уже через час после открытия одна из урн заполнилась уже примерно на четверть. Избирательная комиссия в российском посольстве получила 13 510 бюллетеней. Досрочно на территории Соединенных Штатов уже проголосовали 982 гражданина РФ. По данным участка, четыре человека попросили о выездном голосовании, передает ТАСС.

Напомним, 18 марта в России проходят выборы главы государства. Всего открыты больше 97 тысяч избирательных участков в стране и за ее пределами, зарегистрированы 107 млн 200 тысяч избирателей. Все участки работают с 8:00 до 20:00 по местному времени. Последний участок закроется на территории Калининградской области в 21:00 по московскому времени.