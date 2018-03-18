Асад посетил огневой рубеж в Восточной Гуте и встретился с сирийскими военными

СЕГОДНЯ 18:29 2018-03-18T18:29:13+03:00

По данным командования армии Сирии, правительственные войска освободили от террористов 70% территории Восточной Гуты

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В воскресенье, 18 марта, президент Сирии Башар Асад посетил огневой рубеж в Восточной Гуте и провел встречу с сирийскими военными.

"На линиях огня в Восточной Гуте… Президент Асад с героями сирийской арабской армии", — сообщила пресс-служба сирийского президента в Telegram.

На опубликованном фото Асад, одетый в деловой костюм, стоит рядом с танком в окружении военнослужащих.

По данным командования сирийской армии, правительственные войска освободили от террористов 70% территории Восточной Гуты. Благодаря открытию гуманитарного коридора в поселении Хаммурия за четыре дня Гуту покинули около 50 тысяч человек.

Представитель Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии генерал-майор Владимир Золотухин сообщал, что с утра 18 марта из Восточной Гуты успели выйти 25 тысяч человек.