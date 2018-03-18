В Госдуме пообещали ответить на провокации на выборах президента России в США

СЕГОДНЯ 18:54 2018-03-18T18:54:15+03:00

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В Госдуме прокомментировали провокации на выборах президента России в США. Так, зампред думского комитета по международным делам Алексей Чепа пообещал ответить на антироссийские действия в Америке. По его словам, Москва обязательно затребует объяснения от Вашингтона.

«Я не сомневаюсь, что мы затребуем объяснения <…> Здесь налицо прямое нарушения законодательных прав, причем не пресекаемые властями. И об этом мы не дадим возможность умолчать», - цитирует депутата РИА Новости.

Напомним, ранее российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов рассказал о провокациях в США во время досрочных выборов президента РФ. В частности, как заметил дипломат, некоторые здания, где должно было быть проведено голосование, «обливали гадостью». Кроме того, звучали угрозы в адрес тех людей, которые соглашались предоставить свои помещения для голосования.

Как сообщал сайт kp.ru, в это воскресенье, 18 марта, по всей России проходят выборы главы государства. Избирательные участки открыты во всех регионах страны с 08:00 до 20:00 по местному времени. Кроме того, голосование проходит в консульствах и посольствах России по всему миру. Следите за онлайн-трансляцией выборов президента РФ на сайте kp.ru.