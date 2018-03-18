МВД РФ: в день выборов в России сократилось число ДТП и преступлений

СЕГОДНЯ 19:11 2018-03-18T20:11:35+03:00

В день выборов в России сократилось число ДТП и преступлений Фото: Олег ЗОЛОТО

В это воскресенье, 18 марта, наша страна выбирает своего лидера на следующие шесть лет

Изменить размер текста: A A

В министерстве внутренних дел России сообщили о снижении числа преступлений, административных правонарушений и ДТП в это воскресенье, то есть в день выборов президента РФ.

Как заверил первый замглавы МВД РФ Александр Горовой, в настоящее время оперативная обстановка по стране контролируется. «Она характеризуется снижением зарегистрированных преступлений различных видов, снижением ДТП, выявленных административных правонарушений», - цитирует Горового ТАСС.

Также замминистра отметил, что безопасность более 97 тысяч избирательных участков 18 марта обеспечивали 356 тысяч сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 18 марта в России проходят выборы главы государства. В это воскресенье избирательные участки открыты по всей территории страны с 08:00 до 20:00 по местному времени. Следите за онлайн-трансляцией выборов президента РФ на сайте kp.ru.