МВД РФ: в день выборов в России сократилось число ДТП и преступлений
В министерстве внутренних дел России сообщили о снижении числа преступлений, административных правонарушений и ДТП в это воскресенье, то есть в день выборов президента РФ.
Как заверил первый замглавы МВД РФ Александр Горовой, в настоящее время оперативная обстановка по стране контролируется. «Она характеризуется снижением зарегистрированных преступлений различных видов, снижением ДТП, выявленных административных правонарушений», - цитирует Горового ТАСС.
Также замминистра отметил, что безопасность более 97 тысяч избирательных участков 18 марта обеспечивали 356 тысяч сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 18 марта в России проходят выборы главы государства. В это воскресенье избирательные участки открыты по всей территории страны с 08:00 до 20:00 по местному времени. Следите за онлайн-трансляцией выборов президента РФ на сайте kp.ru.
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