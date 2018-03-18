ЦИК: явка на выборах президента России составляет 59,5% к 19:00 мск

СЕГОДНЯ 19:28 2018-03-18T19:28:54+03:00

Глава Центризбиркома заявила о хорошей работе своего ведомства по информированию граждан

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По состоянию на 19:00 мск, явка избирателей на выборах президента РФ составила почти 60%. К тому времени свои голоса за одного из восьми претендентов на высший государственный пост отдали 59,5% граждан, обладающих правом голоса. Именно такие данные были выведены на экране в информационного центре ЦИК.

Стоит отметить, что явка избирателей в Москве на 18:00 мск составляла 52,67%.

Кстати, как считает председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, высокая явка на выборах-2018 говорит о хорошей работе Центризбиркома по информированию граждан.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 18 марта в России проходят президентские выборы. Избирательные участки открыты по всей стране и в дипломатических учреждениях РФ за рубежом. В частности, только в столице работают более 3,6 тысячи объектов для голосования.