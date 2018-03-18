Более 1,2 млн человек смотрят трансляцию выборов президента России
В это воскресенье, 18 марта, видеотрансляцию выборов президента России посмотрели более 1,2 миллиона человек.
Таковы данные на 17:30 мск, а приводит их компания «Ростелеком», которая занималась организацией видеонаблюдения за голосованием, передает РИА Новости.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, портал для видеонаблюдения за выборами президента России «Ростелеком» запустил 15 марта. А с 23:00 мск субботы, 17 марта, через этот сайт любой желающий может следить за ходом голосования.
Всего в 2018 году видеонаблюдение было организовано на более чем 43 тысячах УИК (участковая избирательная комиссия), а также на 2775 ТИК (территориальная избирательная комиссия).
Напомним, в это воскресенье, 18 марта, наша страна выбирает главу государства, с которым будет жить следующие шесть лет. До участия в выборах ЦИК допустил в общей сложности восемь кандидатов. Это Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.
Следите за онлайн-трансляцией выборов президента РФ на сайте kp.ru.
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