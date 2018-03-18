2018-03-18T20:08:10+03:00
Политика

В Москве закрылись участки для голосования

Президентские выборы завершились в столице в 20:00 воскресенья [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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18 марта в России проходят выборы главы государства18 марта в России проходят выборы главы государстваФото: Мария АНАНОВА
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В воскресенье, 18 марта, в 20:00 мск в Москве закрылись все избирательные участки. Таким образом, для жителей столицы голосование на выборах президента России завершилось.

С этого момента начинается подсчет голосов.

Стоит отметить, что в этот раз явка на президентских выборах была высокой - выше, чем в 2012 году. По состоянию на 18:00 мск, она составила уже 52,67%.

Выборы президента РФ: закрытие избирательных участков и подсчет голосов.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 18 марта в России проходят выборы главы государства. В это воскресенье избирательные участки открыты по всей территории страны с 08:00 до 20:00 по местному времени. Кроме того, голосование проходит в консульствах и посольствах России по всему миру.

Что касается результатов голосования, то официальные итоги должны быть определены до 29 марта и опубликованы до 1 апреля.

Следите за онлайн-трансляцией выборов президента РФ на сайте kp.ru.

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