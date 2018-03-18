2018-03-18T21:11:27+03:00
Политика

ВЦИОМ: за Путина на выборах президента России проголосовали 73,9% избирателей

В нашей стране завершились выборы главы государства
Дарья ИВАШКИНА
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Действующий президент России Владимир ПутинДействующий президент России Владимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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По данным экзитпола Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), на выборах президента РФ, состоявшихся в воскресенье, 18 марта, победит действующий глава государство Владимир Путин: по предварительным данным, за него проголосовали 73,9% избирателей.

На втором месте, если верить опросу на выходе с избирательных участков, идет Павел Грудинин с 11,2% голосов, а замыкает тройку лидеров Владимир Жириновский (6,7%). Ксения Собчак же набрала всего 2,5%.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, очередные выборы президента России прошли в нашей стране 18 марта 2018 года. В общей сложности на высший государственный пост претендовали восемь человек. Отдать свой голос за кого-то из кандидатов можно было на одном из избирательных участков, которые в это воскресенье были открыты во всех регионах страны с 08:00 до 20:00 по местному времени. Кроме того, голосование проходило в консульствах и посольствах России по всему миру.

Официальные итоги голосования должны быть определены до 29 марта и опубликованы до 1 апреля.

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