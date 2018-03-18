2018-03-18T21:29:09+03:00
Политика

Климкин предложил устроить высылаемых из России британских дипломатов

По словам главы МИД Украины, в Киеве были бы рады, если бы консульский отдел посольства Великобритании восстановил свою работу
Дарья ИВАШКИНА
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Министр иностранных дел Украины Павел КлимкинМинистр иностранных дел Украины Павел КлимкинФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин решил помочь 23 британским дипломатам, которых высылают из России в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, и предложил трудоустроить их в Киеве.

По словам главы МИД незалежной, Киев был бы рад в случае восстановления работы консульского отдела посольства Великобритании, ведь тогда украинцы вновь будут получать британские визы не через Варшаву.

«Предлагаю (главе МИД Великобритании) Борису Джонсону трудоустроить 23 британских дипломатов в Киеве и восстановить работу консульской секции: украинцы будут рады снова получать британские визы быстро и не через Варшаву. И Джудит (посол Великобритании на Украине Джудит Гоф) будет помощь», - написал Климкин в своем Twitter.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Британские власти сразу обвинили РФ в причастности к отравлению, не представив при этом никаких доказательств. А 15 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о высылке 23 российских дипломатов и приостановке двусторонних контактов с РФ на высоком уровне. Россия же в ответ также решила выслать 23 британских дипломатов.

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