2018-03-18T21:44:36+03:00
Политика

ЦИК: Путин лидирует на выборах президента РФ с 72,53%

После обработки 25% бюллетеней больше всего голосов набирает действующий глава государства
Дарья ИВАШКИНА
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Действующий президент России Владимир ПутинДействующий президент России Владимир ПутинФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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По предварительным данным Центризбиркома России, на выборах президента РФ, которые прошли в нашей стране в это воскресенье, 18 марта, побеждает действующий глава государства Владимир Путин. По итогам обработки 25,03% бюллетеней Владимир Владимирович получает 72,53% голосов.

На втором месте идет кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 15,44%, а на третьем - лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 6,84%. За ними следует претендент от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак (1,39%). Пятую же позицию занимает Григорий Явлинский от партии «Яблоко» (0,78%).

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в это воскресенье, 18 марта, наша страна выбирала главу государства, с которым будет жить следующие шесть лет. До участия в выборах ЦИК допустил в общей сложности восемь кандидатов. Официальные итоги голосования должны быть определены до 29 марта и опубликованы до 1 апреля.

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