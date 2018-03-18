В МВД РФ заявили об отсутствии нарушений, способных повлиять на итоги президентских выборов

СЕГОДНЯ 22:24 2018-03-18T22:24:25+03:00

В это воскресенье, 18 марта, россияне выбирали президента на следующие шесть лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В воскресенье, 18 марта, россияне выбирали главу государства на следующие шесть лет

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В министерстве внутренних дел России заявили, что в день президентских выборов, 18 марта, нарушений, способных повлиять на итоги голосования, зафиксировано не было.

«На момент закрытия избирательных участков органами внутренних дел не зафиксировано нарушений, способных повлиять на ход и итоги выборов президента РФ», - сказали в МВД России ТАСС.

Между тем после закрытия всех избирательных участков работа правоохранителей не закончилась. В настоящее время полиция совместно с подразделениями Росгвардии и народными дружинами обеспечивает безопасность при подсчете голосов, а также при транспортировке бюллетеней.

Кстати, как сообщал сайт kp.ru, ранее в МВД РФ сообщили о снижении числа преступлений и ДТП в день выборов президента РФ.

Напомним, в это воскресенье, 18 марта, россияне выбирали президента на следующие шесть лет. До участия в выборах ЦИК допустил в общей сложности восемь кандидатов. Так, на высший государственный пост претендуют Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский. По предварительным данным, побеждает действующий глава государства Владимир Путин.