2018-03-18T22:44:22+03:00
Политика

В провинции Дамаск боевики сбили самолет сирийских ВВС

Речь идет о бомбардировщике Су-24
Дарья ИВАШКИНА
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Бомбардировщик Су-24Бомбардировщик Су-24Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В воскресенье, 18 марта, появилась информация о сбитом военном самолете ВВС Сирии. По некоторым данным, бомбардировщик Су-24 сбили в районе восточного Каламуна, расположенного к северу от Дамаска. При этом воздушное судно упало на территории, подконтрольной правительственным войскам.

Предположительно, пилот Су-24 успел катапультироваться.

Ответственность за случившееся взяли на себя боевики запрещенной в России террористической группировки «Джейш Тахрир аш-Шам», пишут местные СМИ. По утверждениям исламистов, они подбили воздушное судно из зенитной установки.

Кстати, напомним, это уже не первый сбитый сирийский самолет. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в декабре прошлого года боевики сбили в небе над Хамой учебно-боевой L-39, который использовался в качестве штурмовика для поддержки наступающих наземных сил правительственной армии.

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