2018-03-18T23:14:50+03:00
Политика

Путин на Манежной площади: «Вместе возьмемся за большую масштабную работу во имя России!»

Глава нашего государства обратился к своим сторонникам и поблагодарил их за поддержку на выборах
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: скрин с видео
Изменить размер текста:

В воскресенье вечером, 18 марта, на Манежной площади в Москве проходит митинг-концерт «Россия. Севастополь. Крым» в честь четвертой годовщины воссоединения Крыма с РФ.

Причем это мероприятие посетил и действующий президент России Владимир Путин. Выступая со сцены, он поблагодарил всех своих сторонников за поддержку на президентских выборах, которые состоялись в это воскресенье, и пообещал «взяться за большую масштабную работу во имя России».

«Спасибо, что у нас такая многомиллионная команда. Нас ждет успех! Чтобы двигаться вперед, у нас должно быть чувство локтя каждого. Спасибо вам большое! Вместе возьмемся за большую масштабную работу во имя России. Спасибо!» - сказал российский лидер.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в это воскресенье состоялось действительно важное событие для страны - выборы президента. Всего на высший государственный пост претендуют восемь человек. Между тем после обработки 40,01% бюллетеней побеждает действующий глава государства Владимир Путин, набирая 74,22%. Соответствующие данные обнародовал ЦИК РФ.

Еще больше материалов по теме: «Президентские выборы в России»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В провинции Дамаск боевики сбили самолет сирийских ВВС
В МВД РФ заявили об отсутствии нарушений, способных повлиять на итоги президентских выборов
Памфилова: явка на выборах президента РФ на 18:00 мск составила 60%
ЦИК: Путин лидирует на выборах президента РФ с 72,53%
Климкин предложил устроить высылаемых из России британских дипломатов
ВЦИОМ: за Путина на выборах президента России проголосовали 73,9% избирателей
МИД Украины посоветовал россиянам ехать выбирать президента в Россию
Навальный в прямом эфире отказался вступать в партию Собчак
В Москве закрылись участки для голосования
Более 1,2 млн человек смотрят трансляцию выборов президента России
ЦИК: явка на выборах президента России составляет 59,5% к 19:00 мск
МВД РФ: в день выборов в России сократилось число ДТП и преступлений
В Госдуме пообещали ответить на провокации на выборах президента России в США
Асад посетил огневой рубеж в Восточной Гуте и встретился с сирийскими военными
Наблюдатели: большинство сообщений о нарушениях на выборах-2018 являются фейками
Антонов открыл голосование на выборах президента РФ в посольстве в Вашингтоне
Явка на выборах президента России превысила 50%
На 15:00 явка в Москве на 6% превысила показатель прошлых выборов
ОБСЕ предложила РФ и Украине самостоятельно решить вопрос по выборам
Twitter запретит рекламу криптовалют, как Facebook и Google