Путин на Манежной площади: «Вместе возьмемся за большую масштабную работу во имя России!»

СЕГОДНЯ 23:03 2018-03-18T23:14:50+03:00

Глава нашего государства обратился к своим сторонникам и поблагодарил их за поддержку на выборах

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В воскресенье вечером, 18 марта, на Манежной площади в Москве проходит митинг-концерт «Россия. Севастополь. Крым» в честь четвертой годовщины воссоединения Крыма с РФ.

Причем это мероприятие посетил и действующий президент России Владимир Путин. Выступая со сцены, он поблагодарил всех своих сторонников за поддержку на президентских выборах, которые состоялись в это воскресенье, и пообещал «взяться за большую масштабную работу во имя России».

«Спасибо, что у нас такая многомиллионная команда. Нас ждет успех! Чтобы двигаться вперед, у нас должно быть чувство локтя каждого. Спасибо вам большое! Вместе возьмемся за большую масштабную работу во имя России. Спасибо!» - сказал российский лидер.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в это воскресенье состоялось действительно важное событие для страны - выборы президента. Всего на высший государственный пост претендуют восемь человек. Между тем после обработки 40,01% бюллетеней побеждает действующий глава государства Владимир Путин, набирая 74,22%. Соответствующие данные обнародовал ЦИК РФ.