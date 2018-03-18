На концерт в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией в Москве пришли более 35 тысяч человек

18 Март 23:57 2018-03-19T00:23:46+03:00

Президент России Владимир Путин поблагодарил всех, кто поддержал его на нынешних выборах Фото: REUTERS

Праздничный митинг-концерт «Россия. Севастополь. Крым» на Манежной площади в центре столицы подходит к концу

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На Манежной площади в центре Москвы завершается праздничный митинг-концерт «Россия. Севастополь. Крым», посвященный четвертой годовщине воссоединения полуострова с нашей страной.

По данным столичного главка полиции, в мероприятии приняли участие более 35000 человек. Общественный порядок и безопасность обеспечивают сотрудники правоохранительных органов и Росгвардии, уточнили в пресс-службе ГУ МВД по городу.

Как ранее сообщал kp.ru, на Манежную площадь в воскресенье прибыл глава нашего государства Владимир Путин. Он тепло поблагодарил всех, кто поддержал его на нынешних президентских выборах.

Напомним, по итогам обработки 40% бюллетеней, действующий президент страны лидирует с 74,22% голосов избирателей. Смотрите онлайн-марафон «Ночь выборов – 2018» на сайте «Комсомольской правды». В нем принимают участие политики, политологи, журналисты, блогеры, а также известные артисты и музыканты.

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