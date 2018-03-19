2018-03-19T00:42:05+03:00
Политика

Путин ответил на вопросы о «деле Скрипаля»

После митинга на Манежной площади президент России приехал в избирательный штаб
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент России Владимир Путин на концерте-митинге «Россия. Севастополь. Крым» на Манежной площади в МосквеПрезидент России Владимир Путин на концерте-митинге «Россия. Севастополь. Крым» на Манежной площади в МосквеФото: REUTERS
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После праздничного митинга-концерта в честь четвертой годовщины воссоединения Крыма с нашей страной, проходившего на Манежной площади в Москве, президент России Владимир Путин прибыл в свой избирательный штаб, где ответил на многочисленные вопросы журналистов. В частности, он рассказал, что об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в английском Солсбери узнал из средств массовой информации.

«Первое, что приходит в голову: если бы это было боевое отравляющее вещество, то люди погибли бы на месте», - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что «у России нет таких средств, мы все наше химическое оружие уничтожили под контролем международных наблюдателей», причем наша страна, как отметил президент, сделала это первой, «в отличии от некоторых наших партнеров, которые обещали это сделать, но своих обязательств до сих пор, к сожалению, не сдержали».

«Чушь, бред и нонсенс – такие выходки накануне выборов президента и чемпионата мира по футболу. Это просто немыслимо!» - приводит слова Владимира Путина спецкор «Комсомолки» Дмитрий Смирнов, который находится в избирательном штабе президента.

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