2018-03-19T01:58:53+03:00
Политика

Выборы – 2018: ЦИК обработал 80% протоколов, Путин лидирует с 76,18%

К концу подсчета голосов расстановка сил уже вряд ли изменится, на выборах президента России победил действующий глава государства
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Подсчет голосов на выборах президента России продолжаетсяПодсчет голосов на выборах президента России продолжаетсяФото: REUTERS
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Подсчет голосов на выборах президента России, прошедших в нашей стране в воскресенье, 18 марта, подходит к концу. На данный момент обработано уже более 80% бюллетеней, и уже ясно, что уверенную победу одержал действующий глава государства: по данным Центризбиркома, Владимир Путин лидирует с 76,18%.

Второе место занял кандидат от коммунистов Павел Грудинин, он к этому часу набирает 12,3% голосов избирателей, на третьем месте лидер ЛДПР Владимир Жириновский, которого поддержали 5,98% пришедших на избирательные участки граждан. На четвертом месте – кандидат от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак с 1,53%, остальные претенденты на главный пост страны набрали менее одного процента голосов.

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КАК ПРОХОДЯТ ВЫБОРЫ

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