Путин не намерен проводить новую конституционную реформу

СЕГОДНЯ 02:15 2018-03-19T02:27:33+03:00

Президент России Владимир Путин в ночь после выборов ответил на вопросы журналистов Фото: REUTERS

Президент России в ночь после выборов ответил на вопросы журналистов

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Отвечая на многочисленные вопросы журналистов в своем избирательном штабе в Москве, президент России Владимир Путин сказал, что не планирует проводить новую конституционную реформу, передает спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.

Спросили главу государства также об изменениях в правительстве и возможной смене премьер-министра.

«Я об этом предметно начинаю думать с сегодняшнего дня. Обо всех изменениях будет объявлено после инаугурации, - ответил российский лидер.

А вопрос представителей прессы о своем переизбрании на президентский пост в 2030-м году Владимир Путин назвал смешным: «Это смешно! Давайте посчитаем, что ж, мне до ста лет тут сидеть? Нет».

Как ранее сообщал сайт kp.ru, на прошедших в воскресенье, 18 марта, выборах президента России уверенную победу с более 76% голосов одержал действующий глава государства.

Смотрите онлайн-марафон «Ночь выборов – 2018» на сайте kp.ru. В нем принимают участие политики, политологи, журналисты, блогеры, а также известные артисты и музыканты.

КАК ПРОХОДЯТ ВЫБОРЫ

Выборы – 2018: Мартовский марафон от Чукотки до Нью-Йорка. Онлайн-трансляция

На сайте kp.ru с вeчера субботы по утро понедельника читатели смогут узнать самые свежие, проверенные и необычные новости о том, как в России и за ее пределами проходили выборы президента страны (подробности).

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