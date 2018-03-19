2018-03-19T02:52:28+03:00
Политика

Участковый избирком аннулировал результаты голосования на одном участке в Люберцах

В воскресенье утром там был зафиксирован вброс, урну опечатали, а бюллетени в ней были признаны недействительными
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Подсчет голосов на выборах президента России, прошедших в нашей стране в воскресенье, 18 марта, подходит к концуПодсчет голосов на выборах президента России, прошедших в нашей стране в воскресенье, 18 марта, подходит к концуФото: REUTERS
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Результаты голосования на участке №1480 в подмосковных Люберцах, где в воскресенье утром был зафиксирован вброс бюллетеней, аннулированы. Такое решение приняла участковая избирательная комиссия (УИК).

«По результатам дня голосования участковая избирательная комиссия приняла решение признать выборы на участке несостоявшимися, бюллетени недействительными. Будем дальше смотреть решение территориальной избирательной комиссии», - рассказала журналистам председатель избиркома Московской области Ирина Коновалова.

Ранее в комиссии подтвердили факт вброса бюллетеней на участке №1480 в Люберцах, этот момент около девяти утра зафиксировали камеры видеонаблюдения. В итоге урну опечатали, бюллетени в ней были признаны недействительными, а двух членов отстранили от работы. Им грозит уголовная ответственность, передает ТАСС.

Как сообщал сайт kp.ru, в министерстве внутренних дел России заявили, что 18 марта, в день президентских выборов, не было зафиксировано нарушений, способных повлиять на общие итоги голосования.

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