2018-03-19T03:24:32+03:00
Политика

СМИ рассказали, что сбитый под Дамаском Су-24 ВВС Сирии перед падением загорелся

Пилот бомбардировщика успел катапультироваться, а самолет упал на подконтрольной правительственным войскам территории
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Бомбардировщик Су-24Бомбардировщик Су-24Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Бомбардировщик Су-24 Военно-воздушных сил Сирии, сбитый накануне боевиками из коалиции «Джейш Тахрир аш-Шам» (запрещенной в России террористической группировки) в провинции Дамаск, перед падением загорелся, сообщает новостной портал Al-Masdar.

По данным издания, огонь по самолету был открыт из зенитной установки. Он упал в районе хребта Каламун, на подконтрольной правительственным войскам территории.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, информация о сбитом сирийском военном самолете появилась в воскресенье, 18 марта. По предварительным данным, пилот бомбардировщика Су-24 успел катапультироваться, однако его судьба и местонахождение пока неизвестны. Летчика ищут.

Несмотря на объявленное Советом Безопасности ООН 24 февраля гуманитарное перемирие в Сирии на 30 дней, террористы не прекращают боевые действия и долгое время препятствовали выходу мирного населения из Восточной Гуты.

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