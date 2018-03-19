СМИ рассказали, что сбитый под Дамаском Су-24 ВВС Сирии перед падением загорелся
Бомбардировщик Су-24 Военно-воздушных сил Сирии, сбитый накануне боевиками из коалиции «Джейш Тахрир аш-Шам» (запрещенной в России террористической группировки) в провинции Дамаск, перед падением загорелся, сообщает новостной портал Al-Masdar.
По данным издания, огонь по самолету был открыт из зенитной установки. Он упал в районе хребта Каламун, на подконтрольной правительственным войскам территории.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, информация о сбитом сирийском военном самолете появилась в воскресенье, 18 марта. По предварительным данным, пилот бомбардировщика Су-24 успел катапультироваться, однако его судьба и местонахождение пока неизвестны. Летчика ищут.
Несмотря на объявленное Советом Безопасности ООН 24 февраля гуманитарное перемирие в Сирии на 30 дней, террористы не прекращают боевые действия и долгое время препятствовали выходу мирного населения из Восточной Гуты.
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