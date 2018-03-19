Путин назвал ограничение избирательных прав россиян на Украине «безобразием»
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию на Украине, где на некоторых участках для голосования россияне так и не смогли принять участие в выборах главы нашего государства. Он назвал это «безобразием» и нарушением международных норм.
«Это безобразите, это нарушение всех общепризнанных международных норм», - сказал Владимир Путин, выступая перед избирателями в ночь на понедельник.
При этом он добавил, что Москва не станет отвечать на недружественные действия Киева и вводить какие-либо ограничения для граждан соседней страны.
«Россия ничем отвечать не будет. Для нас украинский народ — это братский народ, я об этом говорил», - приводит его слова РИА Новости.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, о планах властей Незалежной не пускать наших соотечественников в дипучреждения России для участия в выборах президента в воскресенье, 18 марта, еще за два дня до голосования объявил глава МВД Украины Арсен Аваков
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