Путин назвал ограничение избирательных прав россиян на Украине «безобразием»

СЕГОДНЯ 05:28 2018-03-19T05:35:27+03:00

После выборов в воскресенье Владимир Путин прибыл на Манежную площадь в Москве Фото: REUTERS

Президент подчеркнул, что это «нарушение всех общепризнанных международных норм», но отвечать Россия не станет [видео]

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Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию на Украине, где на некоторых участках для голосования россияне так и не смогли принять участие в выборах главы нашего государства. Он назвал это «безобразием» и нарушением международных норм.

«Это безобразите, это нарушение всех общепризнанных международных норм», - сказал Владимир Путин, выступая перед избирателями в ночь на понедельник.

При этом он добавил, что Москва не станет отвечать на недружественные действия Киева и вводить какие-либо ограничения для граждан соседней страны.

«Россия ничем отвечать не будет. Для нас украинский народ — это братский народ, я об этом говорил», - приводит его слова РИА Новости.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, о планах властей Незалежной не пускать наших соотечественников в дипучреждения России для участия в выборах президента в воскресенье, 18 марта, еще за два дня до голосования объявил глава МВД Украины Арсен Аваков

Смотрите онлайн-марафон «Ночь выборов – 2018» на сайте kp.ru. В нем принимают участие политики, политологи, журналисты, блогеры, а также известные артисты и музыканты.

КАК ПРОХОДЯТ ВЫБОРЫ

Выборы – 2018: Мартовский марафон от Чукотки до Нью-Йорка. Онлайн-трансляция

На сайте kp.ru с вeчера субботы по утро понедельника читатели смогут узнать самые свежие, проверенные и необычные новости о том, как в России и за ее пределами проходили выборы президента страны (подробности).

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