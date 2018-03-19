СМИ рассказали об отказе двигателя вертолета с дочерью и зятем Трампа на борту
Главным советникам президента США – дочери и зятю Дональда Трампа пришлось срочно корректировать свои планы из-за того, что у вертолета, на котором они вылетели из Вашингтона в Нью-Йорк, внезапно отказал один из двух двигателей.
Как сообщил телеканал CNN, инцидент произошел несколько дней назад, но журналистам о нем стало известно только сейчас. По данным источников, двигатель вертолета с Иванкой Трамп и Джаредом Кушнером на борту отказал почти сразу после вылета, и пилот принял решение срочно вернуться в столичный аэропорт имени Рональда Рейгана.
Винтокрылая машина благополучно приземлилась, никто не пострадал, а чета советников главы Белого дома позже вылетели в Нью-Йорк коммерческим авиарейсом. С какой целью дочь и зять Трампа туда летали, собеседники телеканала уточнять не стали.
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