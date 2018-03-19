СЕГОДНЯ 08:09 2018-03-19T08:09:19+03:00

Япония продолжит сотрудничество с Россией после победы Путина на выборах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Токио нацелен на дальнейшее развитие двусторонних отношений с Москвой, включая урегулирование территориального спора вокруг южных Курил

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Токио намерен продолжать сотрудничество с Москвой на фоне победы Владимира Путина на президентских выборах в России. Об этом заявил в понедельник генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга.

«Мы хотим еще более продвигать сотрудничество, направленное на развитие японско-российских отношений», - отметил Суга, комментируя результаты российских выборов.

Он также добавил, что Токио продолжит «настойчивые переговоры» по южным Курильским островам.

Напомним, Япония претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи — контроль над ними рассматривается Токио как условия для заключения мирного договора с Россией, который так и не был подписан по окончании Второй Мировой войны.

Позиция Москвы заключается в том, что суверенитет на южными Курилами установлен по итогам Второй Мировой войны, имеет международно-правовое оформление и не подлежит сомнению. При этом обе стороны готовы развивать с регионе совместную хозяйственно-экономическую деятельность.

Как сообщал сайт «КП», по итогам подсчета большинства голосов, на состоявшихся 18 марта выборах президента РФ лидирует действующий глава государства Владимир Путин, которого поддержали 76,65% избирателей.