2018-03-19T09:31:09+03:00
В мире

Си Цзиньпин поздравил Путина с победой на президентских выборах

Председатель КНР отметил беспрецедентно высокий уровень российско-китайских отношений
Денис СУХОВ
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. ФОТО Михаил Метцель/ТАССПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. ФОТО Михаил Метцель/ТАСС
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Председатель КНР Си Цзиньпин направил российскому лидеру Владимиру Путину поздравления с победой на президентских выборах и избранием но новый срок. Об этом сообщили китайские СМИ.

По данным агентства «Синьхуа», Си Цзиньпин отметил солидарность с Москвой по многим вопросам международной повестки, а также выразил мнение, что российский народ «верно шагает по пути развития мощной державы». По словам председателя КНР, этому способствуют успехи как в экономическом, так и в социальном развитии страны.

«В настоящее время китайско-российские отношения всестороннего стратегического взаимодействия и партнерства достигли беспрецедентно высокого уровня», - подчеркивается в телеграмме.

Си Цзиньпин заверил, что Китай готов и далее развивать партнерские отношения с Россией, выводить их на новый уровень, способствуя тем самым поддержанию обстановки мира и развития в региональном и глобальном масштабах.

Как сообщал ранее сайт «КП», по итогам подсчета большинства голосов, на состоявшихся 18 марта выборах президента РФ лидирует Владимир Путин, который заручился поддержкой 76,67% избирателей.

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