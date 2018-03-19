Си Цзиньпин поздравил Путина с победой на президентских выборах

СЕГОДНЯ 09:31 2018-03-19T09:31:09+03:00

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Председатель КНР Си Цзиньпин направил российскому лидеру Владимиру Путину поздравления с победой на президентских выборах и избранием но новый срок. Об этом сообщили китайские СМИ.

По данным агентства «Синьхуа», Си Цзиньпин отметил солидарность с Москвой по многим вопросам международной повестки, а также выразил мнение, что российский народ «верно шагает по пути развития мощной державы». По словам председателя КНР, этому способствуют успехи как в экономическом, так и в социальном развитии страны.

«В настоящее время китайско-российские отношения всестороннего стратегического взаимодействия и партнерства достигли беспрецедентно высокого уровня», - подчеркивается в телеграмме.

Си Цзиньпин заверил, что Китай готов и далее развивать партнерские отношения с Россией, выводить их на новый уровень, способствуя тем самым поддержанию обстановки мира и развития в региональном и глобальном масштабах.

Как сообщал ранее сайт «КП», по итогам подсчета большинства голосов, на состоявшихся 18 марта выборах президента РФ лидирует Владимир Путин, который заручился поддержкой 76,67% избирателей.