МВД: за время выборов в России снизилась преступность

СЕГОДНЯ 09:40 2018-03-19T09:40:16+03:00

В МВД России отметили, что в результате мер, принятых правоохранительными органами, серьезных нарушений общественного порядка допущено не было Фото: Влад КОМЯКОВ

К обеспечению охраны порядка были привлечены более 431 тысячи человек

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В период подготовки и проведения выборов президента России отмечено снижение числа преступлений. Об этом заявили в МВД России.

"Совместно с Федеральной службой войск национальной гвардии России полностью реализован комплекс организационных и практических мероприятий по обеспечению охраны общественного порядка и безопасности в период подготовки и проведения выборов. За прошедшие сутки в стране зафиксировано снижение числа совершенных преступлений, дорожно-транспортных происшествий, административных правонарушений", - сообщает официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Как сообщили "КП", только 18 марта для обеспечения правопорядка на избирательных участках было задействовано около 275 тысяч сотрудников органов внутренних дел, 81,5 тысяч военнослужащих Федеральной службы войск национальной гвардии России, а также 21 тысяча работников частных охранных организаций, 46,7 тысяч представителей народных дружин и общественных формирований, 7,4 тысяч казаков.

В МВД России отметили, что в результате мер, принятых правоохранительными органами во взаимодействии с органами власти и избирательными комиссиями, серьезных нарушений общественного порядка допущено не было.