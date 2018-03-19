Лукашенко поздравил Путина с убедительной победой на президентских выборах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с убедительной победой на президентских выборах в России.
«Этот результат свидетельствует о высоком доверии и поддержке гражданами России взятого курса на устойчивое социально-экономическое развитие страны, укрепление ее авторитета на международной арене», - говорится в поздравлении Лукашенко.
Он выразил уверенность в том, что «исторические узы дружбы и взаимопонимания наших народов станут залогом дальнейшего расширения белорусско-российского стратегического партнерства».
Кроме того, белорусский лидер пригласил Путина в Минск для проведения заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства и обсуждения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, передает ТАСС.
Напомним, накануне в России состоялись выборы президента. В результате обработки 99,79% протоколов участковых избирательных комиссий, по предварительным данным, побеждает Путин с 76,67% голосов.
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