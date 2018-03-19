2018-03-19T09:46:44+03:00
Политика

Лукашенко поздравил Путина с убедительной победой на президентских выборах

По словам президента Белоруссии, результат выборов свидетельствует о высоком доверии и поддержке гражданами России текущего курса
Екатерина БОЛГОВА
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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр ЛукашенкоПрезиденты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр ЛукашенкоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с убедительной победой на президентских выборах в России.

«Этот результат свидетельствует о высоком доверии и поддержке гражданами России взятого курса на устойчивое социально-экономическое развитие страны, укрепление ее авторитета на международной арене», - говорится в поздравлении Лукашенко.

Он выразил уверенность в том, что «исторические узы дружбы и взаимопонимания наших народов станут залогом дальнейшего расширения белорусско-российского стратегического партнерства».

Кроме того, белорусский лидер пригласил Путина в Минск для проведения заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства и обсуждения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, передает ТАСС.

Напомним, накануне в России состоялись выборы президента. В результате обработки 99,79% протоколов участковых избирательных комиссий, по предварительным данным, побеждает Путин с 76,67% голосов.

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