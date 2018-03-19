СЕГОДНЯ 09:54 2018-03-19T09:57:29+03:00

Более половины сообщений о нарушениях на выборах президента РФ оказались ложными Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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Более половины сообщений о нарушениях в ходе выборов президента России оказались ложными. Об этом сообщил сопредседатель наблюдательного движения «Россия выбирает» и член мониторинговой группы президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека Александр Закускин.

По его словам, наблюдатели положительно оценивают результаты дня голосования. Поступавшие сообщения о нарушениях оперативно обрабатывались, однако большая их часть не подтвердилась.

«Поступавшие сообщения о нарушениях были обработаны нами оперативно, и вместе с мониторинговой группой СПЧ мы посетили более десятка избирательных участков в Москве и Подмосковье. Больше половины поступивших сообщений оказались фейками, а нарушения не подтвердились», - цитирует Закускина РИА Новости.

Он также подчеркнул, что выявленные и подтвердившиеся нарушения были незначительными и не оказали существенного влияния на волеизъявление граждан. Закускин отметил, что в основном избирателей смущала дополнительная информация о доходах одного из кандидатов, неправильно прикрепленная к информационным плакатам.

Кроме того, часть избирательных участков оказалась не готова к столь высокой явке — образовывались очереди, бюллетени заканчивались, и их приходилось оперативно подвозить.

Как сообщал сайт «КП», по итогам подсчета большинства голосов, на состоявшихся 18 марта выборах президента РФ лидирует действующий глава государства Владимир Путин, которого поддержали 76,67% избирателей.