2018-03-19T09:57:29+03:00
Политика

Более половины сообщений о нарушениях на выборах президента РФ оказались ложными

Наблюдатели движения «Россия выбирает» положительно оценили ход голосования
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments8
Более половины сообщений о нарушениях на выборах президента РФ оказались ложнымиБолее половины сообщений о нарушениях на выборах президента РФ оказались ложнымиФото: Анастасия КУРДЮКОВА
Изменить размер текста:

Более половины сообщений о нарушениях в ходе выборов президента России оказались ложными. Об этом сообщил сопредседатель наблюдательного движения «Россия выбирает» и член мониторинговой группы президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека Александр Закускин.

По его словам, наблюдатели положительно оценивают результаты дня голосования. Поступавшие сообщения о нарушениях оперативно обрабатывались, однако большая их часть не подтвердилась.

«Поступавшие сообщения о нарушениях были обработаны нами оперативно, и вместе с мониторинговой группой СПЧ мы посетили более десятка избирательных участков в Москве и Подмосковье. Больше половины поступивших сообщений оказались фейками, а нарушения не подтвердились», - цитирует Закускина РИА Новости.

Он также подчеркнул, что выявленные и подтвердившиеся нарушения были незначительными и не оказали существенного влияния на волеизъявление граждан. Закускин отметил, что в основном избирателей смущала дополнительная информация о доходах одного из кандидатов, неправильно прикрепленная к информационным плакатам.

Кроме того, часть избирательных участков оказалась не готова к столь высокой явке — образовывались очереди, бюллетени заканчивались, и их приходилось оперативно подвозить.

Как сообщал сайт «КП», по итогам подсчета большинства голосов, на состоявшихся 18 марта выборах президента РФ лидирует действующий глава государства Владимир Путин, которого поддержали 76,67% избирателей.

Еще больше материалов по теме: «Президентские выборы в России»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Новак ответил на заявление Лондона на заявление об альтернативе российскому газу
В России создадут вакцину от наркомании
Европарламент прокомментировал президентские выборы в России
Валерий Гаркалин находится в состоянии средней степени тяжести
В России появится синее сладкое молоко
Россияне смогут проходить диспансеризацию ежегодно
Визит Лаврова во Вьетнам перенесен на более поздний срок
Турецкое посольство в Дании закидали коктейлями Молотова
СМИ: разведка США установила «секретный канал» с КНДР‍
Иностранные наблюдатели не зафиксировали серьезных нарушений на выборах президента РФ
Опытнейший артист Cirque du Soleil насмерть разбился во время выступлений
Нефть умеренно дешевеет на фоне роста числа буровых установок в США
Минтруд: номинальные доходы россиян выросли на 7%
Путин: Все изменения в правительстве будут производиться после инаугурации 7 мая
Грудинин проиграл спор журналисту Дудю
Лукашенко поздравил Путина с убедительной победой на президентских выборах
МВД: за время выборов в России снизилась преступность
Си Цзиньпин поздравил Путина с победой на президентских выборах
В Японии пассажирский паром столкнулся с 10-метровым плавучим маяком
В техасском Остине снова прогремел взрыв
ЦИК: Явка избирателей на президентских выборах превысила 67%
Япония продолжит сотрудничество с Россией после победы Путина на выборах
СМИ рассказали об отказе двигателя вертолета с дочерью и зятем Трампа на борту
Российский актер Федор Добронравов попал в больницу
Погода в Москве 19 марта: Переменная облачность, местами гололедица