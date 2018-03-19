2018-03-19T10:20:53+03:00
Экономика

Минтруд: номинальные доходы россиян выросли на 7%

Долги работодателей перед сотрудниками сократились на 240 млн рублей
Алексей КАРЕЛИН
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Общее благосостояние населения снижается.Общее благосостояние населения снижается.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Номинальная зарплата россиян за 2017 год выросла на 7,2% - до 39,1 тысячи рублей, по данным Минтруда. В первую очередь, это относится к рабочим больших промышленных предприятий и сотрудникам бюджетной сферы. Долги работодателей перед сотрудниками сократились на 239 млн рублей, сообщает министерство.

С учетом инфляции рост реальной зарплаты составил 3,4%, пишут «Известия», а реальные доходы упали на 1,7%, в 2016 году – на 5,8%. Пенсии выросли на 7,4% до 13,3 тысяч рублей, а с учетом инфляции – на 3,6%.Предварительные оценки Минтруда основаны на данных Росстата.

Общее благосостояние населения снижается, рассказал «КП» директор института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. Реальные доходы учитывают различные обязательные платежи граждан, в том числе коммунальные, которые значительно выросли, пояснил эксперт.

Пенсия, по данным Федеральной госстатистики, убыла на 25,2%, если учитывать единоразовую выплату в 5 тысяч в начале прошлого года. Без ее учета наблюдается рост, передает сайт kp.ru.

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