Опытнейший артист Cirque du Soleil насмерть разбился во время выступлений

СЕГОДНЯ 10:39 2018-03-19T10:39:53+03:00

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Один из ведущих акробатов знаменитого на весь мир цирка Cirque du Soleil Янн Арно сорвался и погиб. Все произошло во время выступления канадского цирка в Флориде в городе Тампа. Выполняя в паре со своим коллегой на внушительной высоте очередной трюк, артист не удержался и рухнул вниз на арену.

Опытнейший акробат Cirque du Soleil разбился, выполняя безопасный трюк - шокирующие кадры.Опытнейший аккробат Cirque du Soleil разбился, выполняя безопасный трюк - шокирующие кадры

Кадры трагедии уже выложены в Сети. Второго гимнаста спешно спустили вниз. После чего, упавшего акробата униформисты положили на носилки и отправили в больницу. Однако медики оказались бессильны. Через некоторое время молодой человек скончался от полученных травм.

- До сих пор не понимаю, как такое могло произойти. Все артисты цирка находятся в шоке и опустошены этой трагедией. Янн был с нами более 15 лет, его любил каждый, кто был с ним знаком, — отметил директор Cirque du Soleil Даниэль Ламарре.

Как отметил Ламарре, 38-летний Янн Арно выступал более 15 лет в качестве воздушного гимнаста. Трюк, во время которого он сорвался, не считается среди коллег сложным.

В настоящее время выясняется, как могло произойти данное ЧП. Руководство компании-организатора обещает разобраться в причинах этого трагического события. Руководство канадского цирка принесло родным погибшего акробата свои соболезнования. Ближайшие представления в Тампе отменены, пишут «Дни.ру»