2018-03-19T11:07:00+03:00
Здоровье

Россияне смогут проходить диспансеризацию ежегодно

Мера должна повысить продолжительность жизни и сократить расходы на хронических больных
Алексей КАРЕЛИН
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Массовую диспансеризацию в России проводят с 2013 года.Массовую диспансеризацию в России проводят с 2013 года.Фото: Анастасия ОСИПОВА
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Минздрав готовится расширить систему профилактических осмотров – позволить россиянам проходить диспансеризацию каждый год. Сейчас такая возможность у граждан появляется раз в три года. Ежегодная проверка позволит увеличить продолжительность жизни и снизить расходы на хронических больных за счет выявления болезней на ранних стадиях, считают в министерстве.

О необходимости учащения профосмотров говорил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Тогда же глава государства поставил задачу повысить продолжительность жизни в стране до 80 лет.

Инициатива повысит бюджетные расходы на диспансеризацию как минимум в три раза. Избежать их резкого роста можно, распределив по годам осмотры у врачей определенных специальностей, рассказал «Известиям» директор Института развития общественного здравоохранения Юрий Крестинский. При этом специалист отметил, что «каждый вложенный в первичные осмотры рубль поможет сэкономить 3–5 рублей на лечении хронических заболеваний».

Массовую диспансеризацию в России проводят с 2013 года. За 2013-2016 годы первичные профосмотры прошли 87,6 млн взрослых и 79,2 млн детей, в 2017 году 40 млн человек прошли скрининг.

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