СМИ: разведка США установила «секретный канал» с КНДР‍

СЕГОДНЯ 10:51 2018-03-19T10:51:26+03:00

СМИ сообщили о "секретном канале" связи между разведкой США и КНДР‍ Фото: REUTERS

Отмечается, что основные усилия в этом направлении предпринимает ЦРУ

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Разведка США установила секретный неофициальный канал связи с Северной Кореей, передает телеканал CBS News со ссылкой на анонимных американских чиновников.

Отмечается, что основные усилия в этом направлении предпринимает ЦРУ, выступая за организацию прямого канала передачи данных. Так, директор ЦРУ Майк Помпео, ранее выдвинутый президентом США Дональдом Трампом на пост госсекретаря, поддерживает такой механизм "тихой дипломатии". При таком варианте обмен формацией ведет по секретным каналам, в обход дипломатического канала, установленного госдепартаментом через ООН.

Ранее стало известно, что Трамп согласился провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном до конца мая 2018 года. По словам главы МИД Южной Кореи Кан Гён Хва, КНДР пока не дала никакого ответа по поводу встречи президента США с северокорейским лидером.