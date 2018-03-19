2018-03-19T11:08:22+03:00
Экономика

В России появится синее сладкое молоко

Минсельхоз подготовил предложения по развитию молочного производства
Алексей КАРЕЛИН
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Фото: кадр из видео "Известий".Фото: кадр из видео "Известий".
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Обезжиренное молоко начнут окрашивать в синий цвет и подслащивать. Будут и другие оттенки, например, нежно-кремовый. Краситель на качество напитка не повлияет, уверяют в Минсельхозе, который разработал поправки в техрегламент для напитка.

Министерство подготовило предложения по развитию молочной промышленности и агропромышленного комплекса в целом до 2025 года. Одно из предложений – ввод палитры цветов для обозначения жирности молока. Главное, программа предполагает увеличить производство молока на 1,3 млн тонн и достигнуть цифры 32,4 млн тонн, рассказали «Известиям» в Минсельхозе. Вице-премьер Аркадий Дворкович отметил, что дефицит молока в России составляет 25%.

В 2017 году россиянин выпил в среднем 236 кг молока и молопродуктов, когда норма – 325 кг. В Молочном союзе России причиной назвали завышение цен торговыми сетями. Начальная стоимость в супермаркетах увеличивается на 50-100%.

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