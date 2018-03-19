2018-03-19T11:04:05+03:00
Политика

Визит Лаврова во Вьетнам перенесен на более поздний срок

В российском посольстве отметили, что поездка главы МИД РФ в эту страну не отменяется
Екатерина БОЛГОВА
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Глава МИД РФ Сергей ЛавровГлава МИД РФ Сергей ЛавровФото: REUTERS
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В понедельник, 19 марта, стало известно, что визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова во Вьетнам не отменяется, а переносится на более поздний срок. Об этом сообщили в российском посольстве во Вьетнаме.

"Визит не отменяется, просто переносятся сроки", — говорится в сообщении посольства. Отмечается, что новая дата визита будет определена позже. Причина переноса поездки является технической, передает ТАСС.

Глава МИД РФ Сергей Лавров должен был отправиться в Социалистическую Республику Вьетнам 19-20 марта. Планировалось, что там состоятся переговоры с заместителем премьер-министра правительства, министром иностранных дел и другими руководителями страны. Ожидалось, что особое внимание будет уделено проведению в следующем году перекрестного года России во Вьетнаме и Вьетнама в России. По итогам визита возможно подписание плана сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух государств на 2019-2020 годы.

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