2018-03-19T11:11:16+03:00
Общество

Валерий Гаркалин находится в состоянии средней степени тяжести

Народный артист России остается в больнице в отделении острых эндотоксикозов
Денис СУХОВ
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Валерий ГаркалинВалерий ГаркалинФото: Евгений ГАВРИЛОВ
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Российский и советский актер театра и кино Валерий Гаркалин все еще остается в отделении острых эндотоксикозов НИИ имени Склифосовского. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

«Вечером и утром (температура) 36,7, состояние средней тяжести, так же в отделении острых эндотоксикозов», - цитирует медиков агентство РИА Новости.

Как сообщал сайт «КП», в конце февраля 63-летний Народный артист России был доставлен в тяжелом состоянии в реанимацию института имени Склифосовского. Актеру стало плохо во время гастролей спектакля «Страсть Аполлона», в котором ему предстояло сыграть главную роль.

По словам коллег Гаркалина, он был госпитализирован с диагнозом воспаление легких. Позже его перевели из экстренной реанимации в общую.

Гаркалин запомнился зрителям по ролям в фильмах «Ширли-Мырли», «Детки напрокат», а также сериалах «Дом кувырком» и «Моя прекрасная няня».

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