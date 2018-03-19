В альянсе Меркель призвали Путина использовать свое переизбрание для улучшения отношений с Западом

СЕГОДНЯ 11:37 2018-03-19T11:37:56+03:00

По словам представителя фракции альянса в бундестаге, при улучшении отношений Берлин будет готов поддержать Москву в экономической и структурной модернизации

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Правящий в Германии альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель призвал Владимира Путина использовать свое переизбрание на пост президента России для улучшения отношений с Западом.

"Речь идет прежде всего о прекращении продолжающихся нарушений международных правил (со стороны России)", — сказал вице-глава фракции альянса в бундестаге Йоханн Давид Вадепул.

Он отметил, что при улучшении отношений Берлин будет готов поддержать Москву в экономической и структурной модернизации, передает агентство DPA.

Ранее ЦИК сообщил, что после обработки данных 99,75% протоколов участковых комиссий на прошедших накануне выборах президента РФ побеждает действующий глава государства Владимир Путин, набрав 76,67% голосов. Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин, третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Явка составляет более 67%.