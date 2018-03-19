2018-03-19T11:37:56+03:00
Политика

В альянсе Меркель призвали Путина использовать свое переизбрание для улучшения отношений с Западом

По словам представителя фракции альянса в бундестаге, при улучшении отношений Берлин будет готов поддержать Москву в экономической и структурной модернизации
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments20
Канцлер ФРГ Ангела МеркельКанцлер ФРГ Ангела МеркельФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Правящий в Германии альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель призвал Владимира Путина использовать свое переизбрание на пост президента России для улучшения отношений с Западом.

"Речь идет прежде всего о прекращении продолжающихся нарушений международных правил (со стороны России)", — сказал вице-глава фракции альянса в бундестаге Йоханн Давид Вадепул.

Он отметил, что при улучшении отношений Берлин будет готов поддержать Москву в экономической и структурной модернизации, передает агентство DPA.

Ранее ЦИК сообщил, что после обработки данных 99,75% протоколов участковых комиссий на прошедших накануне выборах президента РФ побеждает действующий глава государства Владимир Путин, набрав 76,67% голосов. Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин, третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Явка составляет более 67%.

Еще больше материалов по теме: «Президентские выборы в России»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Вслед за Британией Польша собралась выслать российских дипломатов из-за дела Скрипаля
Путин встретится с другими кандидатами в президенты
Верховная Рада собирается признать президентские выборы в России нелегитимными
СМИ: В Стамбуле на три часа задержали вылет самолета из-за шутки пассажиров о бомбе
Эксперт: Маловероятно, что Германия поддержит Климкина по вводу санкций против Шредера
В подмосковных Люберцах аннулировали результаты выборов на участке, где был зафиксирован вброс
Более 25 тысяч беженцев вышли за сутки из Восточной Гуты через гуманитарный коридор
Памфилова: Давление "запада" объединило россиян перед выборами
Памфилова: Россия не пыталась никому «втирать очки» на выборах президента
Два шахтера пострадали при обрушении подземного рудника в Оренбургской области
В Сирии боевики семь раз за сутки нарушили режим перемирия
Бельгия призвала Россию к участию в расследовании дела Скрипаля
МИД Польши намерен призвать ФРГ заблокировать «Северный поток-2» из-за дела Скрипаля
Минобороны РФ: Все российские военнослужащие в Сирии проголосовали на выборах президента
Национальный долг США превысил отметку в 21 триллион долларов
Американский фермер обнаружил удава с двумя головами
Памфилова: выборы президента были максимально открытыми
Памфилова: По предварительным данным, явка на выборах президента составила 67,47%
Новак ответил на заявление Лондона на заявление об альтернативе российскому газу
В России создадут вакцину от наркомании
Европарламент прокомментировал президентские выборы в России
Валерий Гаркалин находится в состоянии средней степени тяжести
В России появится синее сладкое молоко
Россияне смогут проходить диспансеризацию ежегодно