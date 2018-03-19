МИД Польши намерен призвать ФРГ заблокировать «Северный поток-2» из-за дела Скрипаля
Отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери обсудят на грядущей встрече в Варшаве замминистра иностранных дел Конрад Шиманьский и канцлер Ангела Меркель. Шиманьский намерен использовать скандал, чтобы убедить Германию отказаться от поддержки проекта «Северный поток - 2».
«Это, несомненно, станет одной из самых важных тем разговоров, потому что после Солсбери у нас сложилась новая ситуация. Нет сомнения в том, что это один из аспектов политики России в отношении Европы...», - сказал Шиманьский в эфире радио RMF FM.
Стоит задуматься, можно ли доверять России как экономическому партнеру, заявил представитель МИД Польши. 16 февраля Меркель выразила мнение, что «Северный поток - 2» не представляет для Европы угрозы.
Скрипаля отравили 5 марта в Солсбери. 19 марта в Великобританию прибудут эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), чтобы изучить образцы нервно-паралитического вещества. В консульском доступе к пострадавшим британский МИД отказал России.