2018-03-19T12:02:42+03:00
В мире

Бельгия призвала Россию к участию в расследовании дела Скрипаля

В отличии от своих воинственных европейских коллег, Брюссель проявил более взвешенную позицию в данном вопросе
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Глава МИД Бельгии призвал к тщательному расследованию отравления Сергея Скрипаля и его дочери в СолсбериГлава МИД Бельгии призвал к тщательному расследованию отравления Сергея Скрипаля и его дочери в СолсбериФото: REUTERS
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В отличии от своих европейских коллег из Франции и Германии, которые полностью согласны с жесткой позицией Великобритании по делу Скрипаля, Бельгия выступает за диалог с Москвой в этом вопросе. Об этом заявил глава бельгийского МИД Дидье Рейндерс.

"Мы хотим продемонстрировать нашу солидарность с Великобританией, однако выступаем при этом на том, что президент России согласится транспарентным образом участвовать в расследовании событий в Солсбери", — сказал Рейндерс по прибытии на встречу глав МИД 28 стран ЕС.

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о причастности России к отравлению в городке Солсбери нервно-паралитическим газом «новичок» шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

После чего сразу несколько европейских стран поддержали Лондон в данном вопросе. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель выступили с консолидированной позицией, что Москва якобы причастна к инциденту в Солсбери.

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