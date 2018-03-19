Эксперт: Маловероятно, что Германия поддержит Климкина по вводу санкций против Шредера

СЕГОДНЯ 12:41 2018-03-19T12:41:28+03:00

У экс-канцлера до сих пор серьезные позиции в ФРГ, считает политолог

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Германия вряд ли поддержит главу МИД Украины Павла Климкина, который призвал ЕС ввести санкции против экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера за поддержку российских проектов. Политик сохранил довольно серьезные позиции в своей стране и является политическим проводником действующего канцлера Ангелы Меркель. Об этом рассказал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

«Очень маловероятно, что Германия, которая, по сути, является основным инициатором строительства “Северного потока - 2”, тесно связанного со Шредером, поддержит позицию Климкина. Отдельные члены ЕС, такие как Эстония и Латвия, - возможно», - сказал Абзалов RT.

Как передавал ранее сайт kp.ru, Климкин заявил, что «Шредер – важнейший лоббист Путина во всем мире». Шредер лично признался в дружбе с российским президентом и придерживается позиции РФ в отношении Крыма. Осенью 2017 года Шредер возглавил совет директоров «Роснефти».