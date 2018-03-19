СМИ: В Стамбуле на три часа задержали вылет самолета из-за шутки пассажиров о бомбе
Вылет самолета авиакомпании Turkish Airlines, следовавшего рейсом из Турции в Израиль, задержали на три часа из-за неудачной шутки пассажиров о бомбе.
Об этом сообщают израильские СМИ со ссылкой на посольство еврейского государства в Анкаре.
Инцидент произошел в аэропорту Стамбула. Трое граждан Израиля громко разговаривали и шутили во время посадки, обратив на себя внимание стюардесс. Заняв свои места в салоне, молодые люди продолжили отпускать остроты, упомянув в одной из них о бомбе, которая якобы находится у них в багаже.
Содержание шутки немедленно было передано командиру воздушного судна, который приказал приостановить посадку, снять молодых израильтян с рейса и проверить их багаж.
В результате вылет самолета задержали на три часа, а незадачливых шутников допросила служба безопасности аэропорта. Отправится на родину они смогли лишь после вмешательства израильского посольства в Турции.
По прибытии в Израиль молодых людей доставили в полицейский участок, но после дачи показаний отпустили домой.