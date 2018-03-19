2018-03-19T13:00:23+03:00
Политика

Путин встретится с другими кандидатами в президенты

Подобную встречу президент проводил и в 2012 году
Алексей КАРЕЛИН
Поделиться:
Комментарии: comments2
Церемония вступления президента Путина в должность состоится 7 мая.Церемония вступления президента Путина в должность состоится 7 мая.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

19 марта президент России Владимир Путин встретится с баллотировавшимися в лидеры государства кандидатами. Об этом Путин сообщил вчера при встрече с прессой, сегодня информацию подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Сегодня состоится встреча Путина с кандидатами на должность президента Российской Федерации», - сказал Песков журналистам.

Песков отметил, что подобную встречу Путин проводил после выборов в 2012 году.

Выборы президента России прошли 18 марта с 67%-й явкой. ЦИК обработал почти все бюллетени, за Путина проголосовало больше 76% избирателей, передает сайт kp.ru. Выборы прошли, по словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, максимально открытые. Около половины сообщений о нарушениях не подтвердились.

Церемония вступления президента в должность состоится 7 мая.

Еще больше материалов по теме: «Президентские выборы в России»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Верховная Рада собирается признать президентские выборы в России нелегитимными
СМИ: В Стамбуле на три часа задержали вылет самолета из-за шутки пассажиров о бомбе
Эксперт: Маловероятно, что Германия поддержит Климкина по вводу санкций против Шредера
В подмосковных Люберцах аннулировали результаты выборов на участке, где был зафиксирован вброс
Более 25 тысяч беженцев вышли за сутки из Восточной Гуты через гуманитарный коридор
Памфилова: Давление "запада" объединило россиян перед выборами
Памфилова: Россия не пыталась никому «втирать очки» на выборах президента
Два шахтера пострадали при обрушении подземного рудника в Оренбургской области
В Сирии боевики семь раз за сутки нарушили режим перемирия
Бельгия призвала Россию к участию в расследовании дела Скрипаля
МИД Польши намерен призвать ФРГ заблокировать «Северный поток-2» из-за дела Скрипаля
Минобороны РФ: Все российские военнослужащие в Сирии проголосовали на выборах президента
Национальный долг США превысил отметку в 21 триллион долларов
Американский фермер обнаружил удава с двумя головами
Памфилова: выборы президента были максимально открытыми
В альянсе Меркель призвали Путина использовать свое переизбрание для улучшения отношений с Западом
Памфилова: По предварительным данным, явка на выборах президента составила 67,47%
Новак ответил на заявление Лондона на заявление об альтернативе российскому газу
В России создадут вакцину от наркомании
Европарламент прокомментировал президентские выборы в России
Валерий Гаркалин находится в состоянии средней степени тяжести
В России появится синее сладкое молоко
Россияне смогут проходить диспансеризацию ежегодно