Путин встретится с другими кандидатами в президенты
19 марта президент России Владимир Путин встретится с баллотировавшимися в лидеры государства кандидатами. Об этом Путин сообщил вчера при встрече с прессой, сегодня информацию подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Сегодня состоится встреча Путина с кандидатами на должность президента Российской Федерации», - сказал Песков журналистам.
Песков отметил, что подобную встречу Путин проводил после выборов в 2012 году.
Выборы президента России прошли 18 марта с 67%-й явкой. ЦИК обработал почти все бюллетени, за Путина проголосовало больше 76% избирателей, передает сайт kp.ru. Выборы прошли, по словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, максимально открытые. Около половины сообщений о нарушениях не подтвердились.
Церемония вступления президента в должность состоится 7 мая.
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