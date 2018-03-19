Путин встретится с другими кандидатами в президенты

СЕГОДНЯ 13:00 2018-03-19T13:00:23+03:00

Подобную встречу президент проводил и в 2012 году

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19 марта президент России Владимир Путин встретится с баллотировавшимися в лидеры государства кандидатами. Об этом Путин сообщил вчера при встрече с прессой, сегодня информацию подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Сегодня состоится встреча Путина с кандидатами на должность президента Российской Федерации», - сказал Песков журналистам.

Песков отметил, что подобную встречу Путин проводил после выборов в 2012 году.

Выборы президента России прошли 18 марта с 67%-й явкой. ЦИК обработал почти все бюллетени, за Путина проголосовало больше 76% избирателей, передает сайт kp.ru. Выборы прошли, по словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, максимально открытые. Около половины сообщений о нарушениях не подтвердились.

Церемония вступления президента в должность состоится 7 мая.