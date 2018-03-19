2018-03-19T13:17:03+03:00
В мире

Вслед за Британией Польша собралась выслать российских дипломатов из-за дела Скрипаля

Варшава пригрозила еще и экономическими санкциями
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Вслед за Британией, выслать российских дипломатов может ПольшаВслед за Британией, выслать российских дипломатов может ПольшаФото: REUTERS
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Варшава решила не просто словесно поддержать Лондон в его стремлении наказать Москву за якобы причастность к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Польские власти вынашивают планы по высылке российских дипломатов из страны. С подобными угрозами в адрес российского руководства выступил руководитель канцелярии правительства Польши Михал Дворчик.

По словам Дворчика, это покажет Москве, что большинство европейских стран солидарны с официальным Лондоном.

«Мы знаем, что Великобритания выслала российских дипломатов, поэтому санкции такого типа могут приниматься во внимание и нами», - приводят слова Дворчика местные СМИ.

Кроме того, со слов чиновника, Польшей может быть введен в отношении России и ряд мер «экономического характера и некоторых иных».

«Все это может произойти в ближайшее время, как только часть стран ЕС и НАТО определятся с общей реакцией на произошедшее в Великобритании», - подчеркнул Дворчик в интервью местным СМИ.

В начале марта экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль был найден в британском городке Солсбери с признаками отравления нервно-паралитическим газом. Лондон с ходу обвинил в произошедшем Москву и выслал 16 марта из Великобритании 23 российских дипломата.

Россия долго с ответом тянуть не стала и через несколько дней ответила зеркально, объявив персонами нон-грата 23 британских дипломата. Кроме того, было отозвано предложение открыть дополнительное британское консульство в Санкт-Петербурге, а также свернут проект Британского центра в москве.

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