2018-03-19T13:21:12+03:00
Политика

Пушков высмеял призыв Климкина к ЕС ввести санкции против Шредера

Глава МИД Украины назвал экс-канцелра Германии главным лоббистом Путина
Алексей КАРЕЛИН
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей ПушковПредседатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей ПушковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Глава комиссии Совета федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал смешным призыв министра иностранных дел Украины Павла Климкина к ЕС ввести санкции против бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера за поддержку российских проектов.

«Глава МИД Украины требует от ЕС ввести санкции против Шредера. Но это столь же вероятно, сколь избрание Климкина главой Еврокомиссии. Смешно», - написал Пушков в своем микроблоге Twitter.

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов поддерживает сомнение Пушкова. Как сообщал сайт kp.ru, Абзалов отметил, что Шредер является политическим проводником Меркель и в Германии имеет достаточно связей и сфер влияния.

Ранее Пушков заметил, что «демонизация» Западом Путина оказала обратный эффект на россиян и является одной из причин рекордной поддержки кандидата на выборах президента.

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