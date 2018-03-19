Патриарх поздравил Путина с победой

СЕГОДНЯ 13:30 2018-03-19T13:31:08+03:00

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил поздравления Владимиру Путину с победой на президентских выборах.

- Ваша убедительная победа на выборах в условиях открытой и честной процедуры при высокой явке избирателей свидетельствует о сплочении вокруг вас россиян, принадлежащих к разным национальностям, религиям и конфессиям, к разным социальным и возрастным группам и даже к различным политическим взглядам. Результаты волеизъявления людей свидетельствуют о совпадении чаяний народных с вашим видением будущего России, миролюбивой, по-настоящему суверенной державы, в которой обеспечиваются права и свободы человека в сочетании с ответственностью за сохранение и приумножение духовно-нравственных и культурных ценностей, сформировавших нашу нацию, - говорится в послании предстоятеля РПЦ.

Избранному президенту Святейший пожелал здоровья и сил на реализацию задуманных планов:

- Да хранит вас Господь в добром здравии душевном и телесном и да даст силы осуществлять задуманные планы, столь решительно поддержанные нашим народом. Вам, общенациональному лидеру, от лица Русской православной церкви провозглашаю: Многая и благая Лета!

Напомним, по данным на утро понедельника, Владимиру Путин набирает 76,6%.

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