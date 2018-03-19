2018-03-19T13:36:23+03:00
Политика

Песков: У Путина есть понятный и впечатляющий план по развитию России

Представитель Кремля отметил, что президент полностью сконцентрирован на внутренних делах страны
Денис СУХОВ
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент РФ Владимир Путин имеет последовательный и понятный план по развитию страны, который рамочно начал оформляться на основе послания главы государства Федеральному Собранию.

Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«У президента есть абсолютно стройный, понятный, последовательный и впечатляющий план по развитию страны, о чём он и говорил в своём послании Федеральному собранию», - подчеркнул Песков.

Он также отметил, что особое внимание президент уделяет именно внутренней повестке.

«Наличие такого плана демонстрирует полную концентрацию президента на внутрироссийских делах, на том, чтобы Россия развивалась на основе имеющегося потенциала, на основе новых возможностей, которые предстоит и которые возможно с точки зрения президента открыть», - добавил пресс-секретарь главы государства.

Как сообщал сайт «КП», ранее Владимир Путин объявил о подготовке новой редакции так называемых «майских» указов, изданных главой государства в 2012 году. В частности, правительству и администрации президента поручено разработать конкретные решения по отраслям и направлениям, обозначенным в послании российского лидера Совету Федерации.

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