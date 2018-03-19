СМИ сообщили новую версию отравления Скрипаля

СЕГОДНЯ 13:43 2018-03-19T13:43:57+03:00

Отмечается, что бывший полковник ГРУ и его дочь могли попасть под воздействие отравляющего вещества, распространенного через автомобильную вентиляционную систему

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Иностранные СМИ обнародовали новую версию отравления в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Как сообщил телеканал ABC News со ссылкой на источники в британских спецслужбах, экс-полковник с дочерью могли отравиться веществом, распространенным через автомобильную вентиляционную систему.

По словам представителей спецслужб, отравление могло быть осуществлено при помощи порошкообразного вещества, которое распространили через вентиляцию автомобиля BMW, принадлежащего Скрипалю. Отмечается, что с этим же веществом могли взаимодействовать 38 человек.

Напомним, 4 марта Скрипаля и его дочь обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра в британском Солсбери. Позже выяснилось, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Расследование этого дела продолжается, однако отношения России и Великобритании уже резко обострились.

Лондон утверждает, что к инциденту причастно российское государство, не предъявляя доказательств. Москва обвинения отвергает.