2018-03-19T13:54:46+03:00
В мире

Парламент Китая изменил состав правительства

В новом Госсовете 26 ведомств министерского уровня
Алексей КАРЕЛИН
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Правительство Китая обновилось.Правительство Китая обновилось.Фото: REUTERS
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Новый состав Госсовета утвердили депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) - высшего законодательного органа страны. Кандидатуры выдвинул премьер Ли Кэцян, которого в марте переизбрали на второй срок.

Первым вице-премьером стал бывший глава партийного комитета Шанхая и член Постоянного комитета Политбюро Хань Чжэн. Другие замглавы Госсовета тоже являются членами Политбюро: экс-глава Отдела Единого фронта ЦК Сунь Чуньлань, экс-глава парткома провинции Гуандун Ху Чуньхуа, ведущий советник председателя КНР Си Цзиньпина по экономике Лю Хэ.

Министром обороны стал экс-командующий ракетными войсками Народно-освободительной армии Китая Вэй Фэнхэ, министром финансов - глава бюджетной комиссии постоянного комитета ВСНП Лю Кунь, министром иностранных дел переизбран Ван И. Народный банк Китая возглавил И Ган.

Правительство включает 26 ведомств и комитетов, из них как минимум три - новые. Реформирование структуры Госсовета должно сделать правительство более гибким и эффективным.

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