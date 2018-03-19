2018-03-19T14:05:19+03:00
Общество

Умер легендарный летчик-испытатель Георгий Мосолов

Герой СССР установил шесть мировых авиационных рекордов
Алексей КАРЕЛИН
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Фото: MihenatorФото: Mihenator
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На 92-м году жизни скончался летчик-испытатель, Герой СССР, заслуженный мастер спорта и один из близких друзей космонавта Юрия Гагарина полковник Георгий Мосолов. Пилот установил шесть мировых авиационных рекордов, три из них - абсолютные, а также три всесоюзных абсолютных рекорда. Рекорды устанавливались на первых экспериментальных образцах истребителя МиГ-21.

«От нас ушла легенда реактивной авиации, заслуженный летчик-испытатель, внесший огромный вклад в развитие отечественной авиации. Мы скорбим об этой утрате», – говорит гендиректор корпорации «МиГ» Илья Тарасенко.

Коллектив компании принес соболезнования родным и близким Мосолова. В корпорацию Мосолов пришел в 1953 году и за годы работы освоил больше 50 новых самолетов. За мужество и героизм полковник Мосолов получил множество наград, в том числе и орден Ленина с медалью «Золотая Звезда».

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