Песков: обострение отношений с Западом не влияет на формирование нового правительства
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обострение отношений с западными странами не повлияет на внутренние процессы в российском государстве, в том числе, на формирование нового состава правительства.
«Говорить о каком-то существенном влиянии международной повестки на эти темы вряд ли приходится», - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что конфликтные ситуации на могут повлиять на подобные процессы.
«Здесь абсолютная самодостаточность, поэтому говорить о том, что какие-то конфликтные ситуации могут повлиять на те или иные внутрироссийские процессы вряд ли возможно», - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, может ли обострение отношений с Великобританией и другими странами повлиять на формирование президентом нового кабмина.
Накануне в России прошли президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Владимир Путин с 76,66% голосов после обработки 99,84% бюллетеней.
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